Парламентские хроники

Депутаты Виктор Гузун, Вадим Дони, Вадим Кравчук и Андрей Межинский предложили увеличить штрафные санкции за осуществление предпринимательской деятельности без патента до 500 РУ МЗП. Они считают, что те, кто работает нелегально, не платит налоги, находятся в более выгодном положении, чем их законопослушные коллеги-конкуренты. Эта депутатская инициатива была рассмотрена на заседании профильного парламентского комитета по законодательству. Согласившись с главной идеей авторов законопроекта, его депутаты не восприняли слишком высокий, по их мнению, размер штрафа. Они выступили со встречным предложением – дифференцировать штрафные санкции. Так, при первом случае правонарушения размер штрафа предлагается установить в размере от 100 до 250 РУ МЗП, при последующем – до 400 РУ МЗП.

Члены этого же комитета поддержали законодательную инициативу депутата Александра Щербы. Ее суть заключается в наделении Уполномоченного по правам человека возможностью обращения в государственные органы и организации в случае, когда нарушены права и свободы обратившихся к омбудсмену граждан. По мнению парламентариев комитета по законодательству, законопроект должен быть дополнен нормой, в соответствии с которой обращения омбудсмена в госорганы должны направляться с согласия заявителя, которого они касаются.

Александр ЗАВЕЛЯ.