В поисках оптимального решения

Президент взял под личный контроль ситуацию вокруг оздоровительного комплекса «Днестровские зори».

Из года в год оздоровительный комплекс «Днестровские зори», сохраняя за собой статус здравницы и работая круглый год, принимал тысячи посетителей – взрослых и детей. В текущем году оздоровительный комплекс, расположенный в лесной зоне на берегу Днестра (поселок Меренешты), оказался на грани закрытия. Проблемы начались не вдруг. Задержки выплаты работникам лагеря заработной платы происходят в последние годы систематически. Клиентская база обнуляется. Репутация организации сходит на нет. Кредиторская задолженность растёт. Официально у комплекса нет руководителя, как и достоверной информации о том, сколько сотрудников числится в штате. Обо всем этом говорили на совещании у главы государства. Президент собрал за рабочим столом членов рабочего коллектива комплекса «Днестровские зори», представителей профильных министерств и ведомств, руководителей Арбитражного суда и прокуратуры ПМР.

Вадим Красносельский, отметив, что «Днестровские зори» – государственное предприятие, напомнил об ответственности перед сотрудниками и обозначил первоочередные задачи, которые необходимо совместными усилиями незамедлительно решить. Во-первых, задолженность перед работниками, размер которой превышает на сегодняшний день 1,2 миллиона рублей, должна быть погашена. На выработку механизма Президент отвел месяц. Соответствующие поручения даны руководству и специалистам министерства экономического развития. Второй пункт программы реанимации лагеря (а Президент настаивает на том, что комплекс должен быть сохранен и возвращен в рабочее русло) – определение кандидатуры руководителя организации. Участники совещания обсудили несколько вариантов. Окончательное решение о том, кто будет исполнять обязанности директора ОК «Днестровские зори», предстоит принять в ближайшее время.

Как сообщает президентская пресс-служба, найти оптимальное решение необходимо и относительно кредиторской задолженности организации. Речь идет о сумме свыше 12 миллионов рублей. Погасить долги «Днестровские зори» пока не в состоянии, но и их списание неправомерно, говорили в ходе совещания. Арестованные счета, наличие на руках у судебных исполнителей листов на взыскание – все это не позволило оздоровительному комплексу «Днестровские зори», выигравшему минувшим летом тендер, принять у себя несколько сотен приднестровских ребят. Когда, с кем, на каких основаниях и условиях заключались договоры, почему не производятся отчисления в Пенсионный фонд, по какой причине не выплачивались зарплаты – ответы на эти и многие другие вопросы предстоит найти специалистам Счетной палаты и ОБЭП. Проверкой по поручению Президента будет охвачен период с 2010 года по настоящее время.

Вадим Красносельский выразил благодарность работникам ОК «Днестровские зори» за активность и неравнодушие к судьбе комплекса и заверил, что все необходимые мероприятия по выяснению причин сложившейся ситуации и поиску выхода из нее будут реализованы.