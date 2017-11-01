К земле – рачительное отношение

Ход рассмотрения споров о законности передачи права пользования землей – в центре внимания главы государства.

На площадке Администрации Президента состоялось очередное расширенное совещание по вопросу, важному для аграриев, чье право пользования землей было нарушено в результате решений, принятых прежним руководством республики.

Вадим Красносельский напомнил, что окончательный вердикт по всем земельным спорам выносит суд в строгом соответствии с приднестровским законодательством. Ни один другой орган государственной власти таким правом не обладает, акцентировал внимание Президент.

Председатель Арбитражного суда ПМР Александр Кийко проинформировал участников совещания о том, что с марта 2017 года по первой инстанции рассмотрено 60 земельных споров, по второй – 42 иска. На сегодняшний день в производстве Арбитражного суда находится восемь споров.

По словам Александра Кийко, инициаторами споров стали тринадцать землепользователей. В последние месяцы основная часть исков поступает от прокуратуры ПМР. Он заверил участников совещания в отсутствии фактов затягивания рассмотрения земельных споров и отметил, что эта категория дел является приоритетной для Арбитражного суда. «Иск может поступить в понедельник, в четверг суд уже выносит по нему решение. Это беспрецедентная оперативность», – подчеркнул председатель.

Прокурор ПМР Анатолий Гурецкий, в свою очередь, заметил, что почти все иски, внесенные органами прокуратуры, Арбитражный суд удовлетворил. Он обосновал это тщательной подготовкой материалов по каждому земельному спору, добавив, что сбор доказательств является кропотливым процессом. По словам Анатолия Гурецкого, не всегда удается обнаружить документы по передаче того или иного земельного надела.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в ходе совещания Президент обратил внимание его участников на то, что вынесение судебного решения не означает возврата или передачи земли тому или иному собственнику. Спорные земельные наделы будут переданы в фонд перераспределения, после чего государство решит, кому эти земли выделить. При этом будут учитываться такие факторы, как исправность выплаты заработной платы и налогов, производственные возможности того или иного землепользователя. «Земля – постоянный источник государственного богатства, поэтому к ней следует относиться рачительно», – подчеркнул Вадим Красносельский.