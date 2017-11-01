Столичные проблемы – на совместном контроле

Глава государства продолжает практику общения с депутатами Верховного Совета.

Внимание собеседников было сфокусировано на проблемах столицы: участие в инициированном Президентом совещании приняли парламентарии, представляющие в законодательном органе интересы тираспольчан.

Вадим Красносельский проинформировал столичных законодателей о том, что намерен сделать проведение таких встреч систематическим. Территориальный принцип разделения депутатского корпуса для организации подобного рода общения на президентской площадке он считает наиболее оптимальным. Глава государства рассказал, что ежеквартально встречается с каждым из глав местных госадминистраций, заслушивает доклады, анализирует ситуацию, ставит задачи на перспективу. Совещания в конце года, по мнению Президента, должны проходить в расширенном составе – с участием депутатов от того или иного города или района. Данный формат позволит не только оценить уровень просвещенности, заинтересованности и активности представителей различных ветвей власти, но и координировать их действия, направленные на решение актуальных задач городского или районного значения. Президент выразил уверенность в целесообразности комплексного подхода, подчеркнув: важно, чтобы депутаты не были оторваны от действительности и были не понаслышке знакомы с ситуацией в округе, который представляют.

Глава государства, выразив надежду на продуктивность дискуссии, выслушал каждого из тираспольских депутатов. Как сообщает президентская пресс-служба, говорили, к примеру, о состоянии городских дорог, отмечая необходимость внесения корректив в систему распределения средств Дорожного фонда. «Учитывая, что качество дорог местного значения серьезно уступает состоянию республиканских, необходимо сделать уклон в сторону первых. Я уже инициировал рассмотрение этого вопроса в рамках формирования бюджета на будущий год», – отметил Президент. В качестве дополнительного источника финансирования статей, связанных с приведением в надлежащее состояние дорожного покрытия, рассматривается фонд исполнения наказов избирателей.

Еще одна тема, волнующая тираспольчан и их избранников, – фасады двухэтажек. Дома 40-х годов постройки, которых в столице немало, требуют к себе повышенного внимания. Обсудили участники совещания и ситуацию с установкой в общежитиях приборов учета водопотребления. Проблема в том, что ГУП «Водоснабжение и водоотведение» согласно устанавливать счетчики исключительно по коллективным заявкам, индивидуальные обращения не удовлетворяются. Учитывая, что количество прописанных и реально проживающих в комнатах общежитий граждан зачастую не совпадает, при начислении сумм платежей нарушается принцип социальной справедливости, отмечают депутаты. Президент поручил профильному министерству разобраться в ситуации, проконтролировать соблюдение прав жителей столицы и обеспечить приборами учета всех желающих.