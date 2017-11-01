Налажено эффективное взаимодействие

Поиск оптимального механизма выборности глав городских и районных администраций стал темой расширенного совещания, инициированного Президентом ПМР.

К обсуждению важного, по мнению Вадима Красносельского, вопроса были приглашены руководители законодательного и исполнительного органов госвласти, Центральной избирательной комиссии, министерства юстиции, а также специалисты-правоведы Администрации Президента и Правительства.

В ходе совещания рассматривали различные модели выборности глав госадминистраций городов и районов, оценивали плюсы и минусы различных вариантов, обсуждали практику предыдущих лет и опыт других государств, анализируя целесообразность его проецирования на приднестровские реалии. Президент считает, что к обсуждению этой темы следует подходить с особой ответственностью, учитывая все возможные последствия принятия того или иного решения.

Председатель Верховного Совета Александр Щерба, в свою очередь, напомнил, что по данной проблематике в республике не раз проводились общественные слушания.

Дискуссия продлилась около полутора часов. Подводя ее итоги, Вадим Красносельский подчеркнул: «Необходимо выстроить модель, которая, возможно, и не будет идеальной, но в большей степени будет соответствовать нашим реалиям. Даже если сегодня удалось наладить эффективное взаимодействие и максимальное взаимопонимание между главами госадминистраций и депутатами Советов всех уровней, то это не означает, что ситуация не изменится. Речь же идет о выстраивании правовой модели на долгосрочную перспективу».

Как сообщает президентская пресс-служба, глава государства поручил специалистам Верховного Совета, Правительства, Центризбиркома, Администрации Президента, министерства юстиции продолжить работу по поиску оптимальной для Приднестровья модели института выборности глав госадминистраций городов и районов.