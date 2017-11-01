О том, что в общем кошельке

В парламентских комитетах, в том числе профильном – по экономической политике, бюджету и финансам, завершилось рассмотрение проекта закона «О республиканском бюджете на 2018 год».

Разработчик законопроекта (Правительство) прогнозирует на будущий год 7-процентный рост объемов производства. При этом предполагается, что средневзвешенный курс составит 16,25 руб. за доллар, сейчас он равняется 15,50 руб.

Как и в предыдущие годы, основным источником поступлений в государственную казну станут налоги –1,629 млрд руб. Главный из них – налог на доходы организаций ­– может вырасти на 7,1%. Неналоговые доходы планируются на уровне 73 млн руб.

Государственную программу поддержки сельского хозяйства планируется профинансировать на уровне 2 млн руб. Часть этих средств будет выделена крестьянско-фермерским хозяйствам для производственных нужд.

Молодые семьи, молодые специалисты, работающие в сельской местности, вдовы защитников Приднестровья вправе будут рассчитывать на получение кредитов и займов для улучшения жилищных условий.

В общих расходах республиканского бюджета (3,079 млрд руб.) доля его социально защищенных статей составит 2,223 млрд руб., или 72%. Около 40% расходов республиканского бюджета направят на финансирование просвещения, здравоохранения (16,7%) и социальной сферы (15,2%). Исходя из намерений увеличить налогооблагаемую базу и упорядочить расходы, в проект бюджета-2018 внесен запрет на увеличение предельной штатной численности организаций, финансируемых из бюджетов различного уровня. В дополнение к этому в 2018-2019 учебном году государственным организациям профессионального образования нельзя будет проводить дополнительный прием для обучения невостребованным государством специальностям за счет бюджетных ресурсов.

Еще одним нововведением может стать мониторинг использования безвозмездной финансовой (гуманитарной) помощи России, которая должна иметь целевой характер и при этом отражаться в составе доходов и расходов республиканского бюджета.

Парламентарии все же настояли на том, чтобы в составе бюджета был сформирован фонд наказов избирателей. Его объем должен составить 4,3 млн руб. Народные избранники убеждены, что эти, хоть и небольшие, средства (100 тысяч на каждый из 43 избирательных округов по всей республике) позволят отчасти решить некоторые проблемы, с которыми сталкиваются избиратели по месту жительства.

И, пожалуй, главное – по социально защищенным статьям проект бюджета-2018 сбалансирован: для соответствующих расходов найдены доходные источники. Это означает, что в будущем году пенсии, заработные платы бюджетников, социальные пособия будут выплачиваться сполна и в срок.

P.S. На состоявшемся вчера пленарном заседании депутаты приняли проект республиканского бюджета, а также Единого государственного фонда социального страхования в первом чтении. Работа над ними продолжится – предстоит еще два чтения.

Александр ЗАВЕЛЯ.