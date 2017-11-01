Итоги Вены

27-28 ноября в австрийской столице после почти полуторагодичного перерыва прошла встреча в формате «5+2».

По её итогам был подписан Протокол, согласно которому Кишинёв и Тирасполь до конца февраля 2018 года обязались подписать протокольное решение о механизмах обеспечения участия приднестровского транспорта в международном автомобильном движении.

Также до конца следующего года стороны переговорного процесса по молдо-приднестровскому урегулированию, по подписанному в Вене документу, должны будут решить вопрос с политически мотивированными уголовными делами. Данная проблема была обозначена ещё в итоговом документе предыдущего раунда переговоров в формате «5+2», прошедшего 2-3 июня прошлого года в Берлине.

Ещё одним пунктом, перетекшем из Берлинского протокола в Венский, была выработка механизмов гарантий исполнения достигнутых сторонами договорённостей. В подписанном в австрийской столице документе на это также отводится срок до конца следующего года. Комментируя во время брифинга итоги переговоров, руководитель приднестровского внешнеполитического ведомства Виталий Игнатьев подчеркнул, что это позволит «не только стабилизировать динамику переговорного процесса, но и прийти к новым позитивным решениям, которые положительно скажутся на жизни людей». Глава МИД ПМР сообщил журналистам, что в качестве гарантийных механизмов исполнения ранее достигнутых договорённостей Тирасполь рассматривает предложения России, сделанные в июне прошлого года.

В минувшую субботу политическими представителями Приднестровья и Молдовы (министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев и вице-премьер РМ Георгий Бэлан) в Бендерах было подписано сразу четыре протокольных решения, по которым окончательно снимались с повестки дня следующие застарелые проблемы: функционирование в Приднестровье школ, входящих в систему образования Молдовы; использование земельных наделов в Дубоссарском районе ПМР молдавскими фермерами; апостилирование приднестровских дипломов и нормализация телефонной связи между двумя государствами. Неделей ранее до этого было открыто движение по мосту через Днестр в районе сёл Гура-Быкулуй и Бычок. Это событие также стало итогом подписанного 3 ноября Виталием Игнатьевым и Георгием Бэланом протокольного решения.

В Венском протоколе всё вышеозначенное было названо прогрессом в диалоге между сторонами. При этом стороны взяли на себя обязательства «основываться на положительных достижениях и проводить дальнейшую работу для решения вопросов в интересах людей в социально-экономической и гуманитарной сфере».

«Это важная сфера, она не исчерпывается теми вопросами, которые удалось обсудить в ходе текущего заседания. Их гораздо больше: есть проблемы в сфере железной дороги, вопросы, связанные с работой банков, и многие другие аспекты, которые сегодня находятся на столе переговоров и от решения которых зависит уровень жизни людей», – сказал министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев после подписания Протокола.

Также Кишинёв и Тирасполь в Вене вновь подтвердили взятые на себя ранее обязательства решать все возникающие во взаимоотношениях между ними вопросы исключительно путём переговоров.

Вместе с тем, несколько предложений приднестровской стороны остались за рамками Венского протокола. Газета «Приднестровье» достаточно подробно в предыдущих своих публикациях рассказывала о том, как председательствующая в этом году в ОБСЕ Австрия, несмотря на желание самих сторон провести переговоры с участием представителей посредников и наблюдателей, затягивала проведение встречи в формате «5+2». Поэтому в Вене приднестровская сторона внесла предложение сделать желание обеих сторон единственным достаточным основанием для проведения раундов переговоров в формате «5+2». Эта инициатива была поддержана Россией и Украиной, являющимися гарантами переговорного процесса по молдо-приднестровскому урегулированию. Но не готовой задокументировать это предложение оказалась Молдова.

Ещё одной темой, которую подняла на встрече приднестровская сторона, был совместный пограничный и таможенный контроль Молдовы и Украины на украинско-приднестровской границе. Виталий Игнатьев сообщил журналистам, что в ходе переговоров до их участников была доведена обеспокоенность Тирасполя по этому поводу, а также предоставлена подробная информация с расчетами специалистов о возможных негативных последствиях действий Кишинёва и Киева.

Александр Никитин.