В республике появилась мобильная амбулатория

Любой желающий сможет сдать тест на ВИЧ-инфекцию, гепатиты В и С. Бесплатно и анонимно. В течение месяца мобильная профилактическая служба побывает даже в самых отдалённых сёлах. Исследования проводят специалисты СПИД-центра.

Кроме того, они рассказывают об опасностях ВИЧ, путях передачи и мерах защиты от заражения. Также есть условия для осмотра гинеколога, инфекциониста и дерматолога. В среднем за день тестирование проходят около 20 человек. С 4 по 11 декабря мобильная амбулатория будет работать в сёлах Слободзейского района, далее по графику – выезды в Дубоссарский, Григориопольский и Рыбницкий районы. Уточнить дату можно в местных амбулаториях и на сайте минздрава.