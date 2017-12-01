Отдыхаем вместе

2 декабря 2017 г.

ТИРАСПОЛЬ

Драмтеатр им. Н.С.Аронецкой: 10.30 – «Кот в сапогах» (театр кукол); 17.00 – премьера «Ужин дураков». 10.00-14.00, республиканский стадион – матчи лиги мини-футбола Приднестровья.

11.30-15.30, СК «Шериф», крытая арена – Кубок ФК «Шериф» игроков 2002 г.р. – «Вииторул» (Румыния) – «Легия» (Польша), «Лудогорец» (Болгария) – «Зенит» (Россия).

ГОРОДА И ВЕСИ

10.00-20.00, г. Бендеры, ДК им. П. Ткаченко – фестиваль восточного танца. 14.30, г. Дубоссары, библиотека №2 – «Поэзия сердца» к 125-летию со дня смерти А. А. Фета. 16.00, г. Рыбница, филиал «Ровесник» – вечер «Доброта спасет мир» к Международному дню инвалидов.