«Рыбница» хочет быть в тройке

Баскетбольный клуб из Рыбницы с одноименным названием на этот раз проиграл чемпиону в гостях – бельцкому «Баско».

Несмотря на стартовые 0:5, итог выдался неутешительным – 105:61. В составе рыбничан выделяется атлетичный конголезец Бонкето Боенга, который за матч набрал 16 очков, а больше всего «набросал» Дмитрий Баранов – 21.

Отметим, что в чемпионате будет участвовать пятая команда – «Сперанца». Вячеслав Чокан, старший тренер БК «Рыбница», между тем рассказал о команде: «Ребята работают посменно на металлургическом заводе. Кто не смог освободиться – тот не приехал. В ситуации, которая сложилась в национальном первенстве, не занять третье место – это не уважать себя».

Андрей ПАВЛЕНКО.