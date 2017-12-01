Признаны на международном уровне

Семь бизнес-консультантов из Тирасполя и Бендер прошли подготовку и получили сертификаты СМС – Certified Management Consultant, соответствующие европейским стандартам и признанные на международном уровне.

Международная сертификация стала возможной в рамках программы «Поддержка мер по укреплению доверия», которая финансируется Европейским союзом.

Как рассказал нашей газете менеджер проектов по развитию бизнеса ПРООН Максим Катаранчук, критерии отбора претендентов на международные сертификаты были серьезными – одним из условий, в частности, был минимальный трехлетний опыт работы в сфере бизнес-консалтинга.

«Я думаю, что результаты его довольно-таки хорошие. Полученные сертификаты позволят консультантам выйти на международные рынки и предоставлять консалтинговые услуги за рубежом», – отметил Максим Катаранчук.

По словам приднестровского бизнес-консультанта Светланы Турчак, для получения сертификата СМС нужно было предоставить не только три бизнес-кейса, но и план развития на четыре года. Последнее было наиболее сложным.

«Наша программа обучения включала 200 очных часов плюс несчетное количество самостоятельной работы и скайп-сессий. Фактически мы учились год», – рассказала обладатель сертификата СМС.

Как добавил другой участник проекта, Александр Харченко, контрольные бизнес-кейсы проверяли сертифицированные консультанты из разных стран.

Светлана Турчак подчеркнула, что работа бизнес-консультантов «находит все больший спрос среди приднестровских предпринимателей и компаний малого и среднего бизнеса».

По словам генерального директора Christian Putzer Management Consulting Кристиана Путцера, тот уровень подготовки, который получили бизнес-консультанты, «очень высок, даже по сравнению с Австрией».