Дорогой мира

У приднестровцев свежи воспоминания о том, как в июле 1992 года на мосту через Днестр на въезде в Бендеры цветами, хлебом и солью встречали российских миротворцев. Кто-то помнит о пережитых тогда бендерчанами эмоциях по хроникальным кадрам, а кто-то и сам был непосредственным участником тех событий.

В четверг на этом месте состоялось открытие Арки Мира. Подобные монументы уже воздвигнуты в нескольких городах России и Украины, образовывая своего рода «Дорогу мира».

Именно так и называется международный проект, родившийся 10 лет назад. Инициатива связать арками города, пострадавшие в разное время от боевых действий и террористических актов, тогда принадлежала президенту российского Центра содействия развитию гражданского общества «Право мира», доктору юридических наук Ирине Умновой-Конюховой. Она стала почётной гостьей и на церемонии открытия приднестровской Арки Мира. «Эта Арка Мира – не первая, но она самая величественная из всех тех, которые мы создали», – отметила, выступая на церемонии открытия монумента, Ирина Умнова-Конюхова. При этом она предложила внести 30 ноября как День Арки Мира в приднестровский календарь памятных и знаменательных дат.

Стоит отметить, что над проектом памятника трудились не маститые архитекторы, а будущие приднестровские градостроители – студенты кафедры архитектуры Приднестровского госуниверситета имени Т.Г. Шевченко Ирина Михайлова, Елена Бахова и Екатерина Верчинская. Представляет собой арка два крыла ангела, над которыми возвышается купол с православным крестом, а под сводами памятника подвешен колокол. В верхней части арки начертано евангельское изречение: «Блаженны миротворцы».

«Приднестровский народ помнит, кто развязал вооружённую агрессию против нашего государства. Но мы также помним, кто остановил эту агрессию. Это миротворцы Российской Федерации. Сейчас очень много спекуляций на тему вывода, замены, пересмотра формата и т.д. Я неоднократно заявлял как Президент, что миротворческая операция на Днестре доказала и формой, и содержанием свою эффективность… Этот формат объединяет, а не разъединяет», – сказал на церемонии открытия арки Вадим Красносельский.

На это же обратил внимание и посол России в Молдове Фарит Мухаметшин, отметив: «Уже 25 лет на этой земле сохраняются мир и стабильность, позволяющие людям спокойно жить, трудиться, растить детей и без страха смотреть в будущее. Гарантией этого служит присутствие здесь Совместных миротворческих сил, в состав которых входят подразделения Российской Федерации, Молдовы, Приднестровья и группа военных наблюдателей Украины. Это слаженный, чётко работающий коллектив, способный защитить доверенную ему территорию и населяющих её людей».

После того, как Ирина Умнова-Конюхова, Вадим Красносельский и Фарит Мухаметшин перерезали традиционную ленточку, монумент был освящён архимандритом Иоанном (Данилеску), который зачитал послание Архиепископа Тираспольского и Дубоссарского Саввы (он находился в тот день в Москве на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви).

«Больно вспоминать вооружённый конфликт 1992 года, когда не иноверцы и не иноземные воины шли на нашу землю. Брат воевал против брата, сосед враждовал с соседом. Вспоминая эти горестные страницы нашей истории, мы в то же время с любовью и благодарностью помним о тех, кто не щадя живота своего вставал на пути врагов нашего земного Отечества – и воинов, и мирных жителей, для которых защита родной земли оказалась превыше желания спасти собственную жизнь любой ценой. Они не дали принести сюда чуждую нам идеологию национальной исключительности», – говорилось в послании Архиепископа Саввы.

Закончилась церемония открытия монумента торжественным маршем, во время которого в едином строю прошли приднестровские и российские военнослужащие, а также суворовцы и кадеты военно-учебных заведений министерства обороны и МВД.

Уже после того, как Арка Мира была открыта, Вадим Красносельский принял российских гостей в своей резиденции. На встрече кроме Фарита Мухаметшина и Ирины Умновой-Конюховой также присутствовала президент МАРКИС (Международной ассоциации работников культуры и искусства) Галина Галаган, возглавлявшая некогда тираспольское управление культуры.

Во время общения с российской делегацией Вадим Красносельский по поводу состоявшегося мероприятия заметил, что, будучи депутатом Верховного Совета, выступал за введение уголовного наказания за отрицание роли миротворцев в сохранении стабильности на берегах Днестра. «Каждое государство защищает свою национальную идею по-своему: в Израиле есть ответственность за отрицание Холокоста, в Армении – за отрицание геноцида. Для нас российское миротворчество – это основа, которую мы будем поддерживать и защищать», – заметил в этой связи Президент. При этом он отметил, что нынешний формат миротворческой операции «следует изучать и применять в других зонах конфликтов, а не говорить о его ликвидации» и добавил: «Без воли приднестровского народа вопрос о выводе российских миротворцев не может быть поднят».

В свою очередь Ирина Умнова-Конюхова поделилась планами снять о Приднестровье документальный фильм. Во время встречи глава государства вручил инициатору проекта «Дорога мира» медаль «За укрепление международного сотрудничества».

Александр Никитин.