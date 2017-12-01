Встреча на высшем уровне

В зале Администрации Президента Приднестровья – 14 молодых людей. Это участники первомайского хореографического ансамбля «Жемчужинка». Нарядные, торжественные и слегка взволнованные, ребята рассаживаются за большим столом со сладким угощением. Они вместе со своими наставниками приглашены на чаепитие к главе государства.

Совсем недавно танцоры вернулись со Всероссийского танцевального конкурса «Гранд Фестиваль», прошедшего в Сочи, и привезли на родину победу. Ребята заняли второе место в номинации «Народный танец», исполнив зажигательный украинский гопак. На встрече с Вадимом Красносельским «Жемчужинке», созданной на базе детской школы искусств поселка Первомайск, были вручены Грамоты Президента ПМР.

Директор Первомайской художественной школы Алла Нестеренко рассказала, что на конкурсе в Сочи они представляли не только свой коллектив, но и республику в целом. Потому к поездке подошли очень ответственно. Вышло так, что руководитель хореографического коллектива Иван Арабаджи узнал о конкурсе «Вдохновение», который предлагал всем желающим выслать видео с танцами по Интернету.

В интерактивном отборочном туре коллектив из Первомайска занял первое место и получил приглашение принять участие в финале конкурса.

«Мы повезли на фестиваль украинский гопак. Но когда приехали в Сочи, оказалось, что можно было привезти и другие танцы, показать все, что мы умеем, – делится Алла Нестеренко. – А это разные народные танцы нашего края. Надеемся, что подобные поездки у нас еще случатся не раз, так как конкурсы такого уровня повышают профессионализм, расширяют кругозор детей, дают необходимый опыт. Мы сделали выводы, и в следующий раз, надеемся, завоюем уже первое место».

Вадим Красносельский поздравил коллектив с призовым местом. Он живо интересовался делами учебного заведения, в котором творит «Жемчужинка». В детской первомайской школе искусств учатся танцам 48 детей с 6 до 15 лет. После девятого класса ребята, как правило, поступают в приднестровский институт искусств на кафедру хореографии. На вопрос Вадима Красносельского о том, какую музыку слушают участники коллектива, ребята ответили, что предпочитают народную. Президент отметил, что руководители танцевального коллектива делают важное дело – занимаются популяризацией народного танца. «В Приднестровье проживают представители 32 национальностей. А народное творчество – это классика, – сказал Вадим Красносельский. – В нем душа наших людей. И когда дети знают культуру своего народа, они могут передать эти знания дальше, другим поколениям. Это очень правильно, это хорошее культурное воспитание». Президент сделал акцент на том, что Приднестровье всегда было и остается доброжелательно настроенным к культуре разных народов: «Я подмечаю, что государства, которые выделяют одну титульную нацию, проецируют эту позицию на все – культуру, искусство, влияя на сознание людей. И таким образом вытесняются другие культуры. Забываются языки, традиции. Это одновекторное, плоское развитие государства. Но Приднестровье многонациональное, многокультурное, живет в 3D обществе. Мы говорим на всех языках, уважаем все культуры, которые у нас представлены».

Ребята из небольшого поселка Первомайск услышали слова уважения Президента Приднестровья к их малой родине. И эти слова им понравились. «Я всегда с пониманием отношусь к развитию районов, сельской местности, – поделился Вадим Красносельский. – Традиции формирует не город. Город – это аранжировщик. А традиции формируются там, на земле, на селе, в народе. Потому без развития культуры в районах невозможно себе представить культуру государства».

Герои встречи с удовольствием рассказали главе государства, что к победе они шли не один год, а к самому конкурсу в Сочи готовились все каникулы, свободного времени совсем не оставалось. Максим Караман, участник коллектива, поведал, как продолжали репетировать танцевальный номер даже по пути в Сочи, когда водитель автобуса останавливался на несколько часов для сна. Но все это стоило того, говорят молодые люди, потому что радость от победы и гордость за свою республику переполняют их и теперь. Вадим Красносельский поддержал ребят в их целеустремленности: «Когда человек начинает думать, что ему кто-то что-то должен, происходит тупик в развитии личности. Когда же молодой человек учится, надеется на себя и свои силы, то он получает дивиденды. А родители, педагоги, конечно, вам помогут. Но нужно не бояться, идти вперед. Даже если споткнулся, упал, поднимайся, иди дальше. Это определенный жизненный урок, только испытания закаляют характер».

Состоявшаяся встреча Президента с танцевальным коллективом носила характер не столько официального мероприятия, сколько неформального чаепития с разговором по душам. А говорили на самые разные темы: не только о творчестве, но и о критериях выбора профессии, о полезности дополнительного образования, о ЕГЭ…

Отдельное внимание Президент уделил теме службы в армии, ведь этот вопрос наверняка волнует мужскую часть танцевального коллектива. «Будучи военным, я задумался, как можно ликвидировать такое зло, как «дедовщина». Командиров ругать? Все уже взрослые люди, у всех семьи. Нужно было придумать механизм, который исключал бы возможность «дедовщины» в ВС. И решение было найдено: мы заменили нахождение солдат срочной службы в казарме рабочим днем. То есть молодой человек призывается в армию и ходит на службу, как на работу: в 8 утра приходит, в 6 вечера отправляется домой. Он – человек работающий. А среди работающих нет «дедовщины». Поэтому не бойтесь ВС, служите, в армии закаляется характер».

Встреча Президента с первомайским хореографическим ансамблем «Жемчужинка» длилась около часа. Если в начале беседы ребята смущались, то чуть позже настолько раскрепостились, что засыпали Президента самыми разными вопросами. Вадим Красносельский отвечал вдумчиво и основательно. Так, как беседуют с умным и достойным собеседником. Встреча прошла на самом высшем уровне.

Татьяна Астахова-Синхани.