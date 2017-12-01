Бюджет-2018: есть первое чтение!

Главным событием прошедшего пленарного заседания Верховного Совета стало принятие проектов двух бюджетов на будущий год – республиканского и Единого государственного фонда социального страхования.

В новом году – с пенсиями и зарплатами

Проведение очередного пленарного заседания совпало с 27-й годовщиной Верховного Совета. Указом главы государства ряд сотрудников аппарата парламента были награждены государственными наградами. Председателю парламентского комитета по образованию, науке и культуре Михаилу Бурле, недавно отметившему 60-летний юбилей, вручили Орден Почета.

В обсуждении проекта закона «О республиканском бюджете на 2018 год» приняли участие премьер-министр Александр Мартынов, руководители министерств, ведомств, главы госадминистраций городов. О работе над проектом бюджета на будущий год, его основных параметрах, предполагаемых источниках доходов и тратах государственной казны наша газета уже писала в предыдущих материалах. Остановимся лишь на главных его моментах. Первое: бюджет по-прежнему будет носить социально ориентированный характер, поскольку большинство его средств направят в социальную сферу. Второе: по социально защищенным статьям (72% бюджетных расходов) главный финансовый документ следующего года сбалансирован по доходам и расходам. Это означает, что на пенсии, пособия, заработные платы работникам бюджетной сферы денег хватит. Правда, их размер планируется всего лишь на уровне года текущего.

Львиная доля бюджетных расходов придется на сферу здравоохранения (513 млн руб.), социальную (468 млн руб.), образование (261,6 млн руб.). На лечение граждан ПМР за рубежом выделят 10 млн руб. В Дорожный фонд планируется собрать 155 млн руб., а в Экологический – 17,5 млн руб.

Как считает представившая проект бюджета-2018 Ирина Молоканова, цели, которые были поставлены перед его разработчиками, достигнуты. Это реальные доходы и расходы, сбалансированность по социально защищенным статьям, поиск реальных источников покрытия дефицита бюджета. Взвешенным и просчитанным назвал проект принятого депутатами в первом чтении бюджета на следующий год спикер парламента Александр Щерба.

Самым напряженным периодом бюджетного процесса является время между первым и вторым чтением законопроекта о республиканском бюджете. В это время субъекты законодательного права вправе внести в принятый Верховным Советом в первом чтении проект основного финансового документа года свои поправки.

Процедуру первого чтения прошел и бюджет Единого государственного фонда социального обеспечения. Найдены источники доходов для выплат пенсий, социальных пособий и компенсаций. Поэтому есть надежда, что в 2018-м они будут выплачиваться в срок и в полном объеме.

Доходы ЕГФСС запланированы в сумме 1 млрд 560 млн руб., расходы – 2 млрд 441 млн рублей. 86% из этой суммы пойдут на выплаты пенсий. В основном, фонд будет формироваться за счет налоговых поступлений, которые составят 83%.

… и другие вопросы

Кроме бюджетных, законодатели рассматривали и другие вопросы повестки дня. В частности, ими принято решение продлить на будущий год действие так называемой строительной амнистии для физических лиц. Начало этой кампании было положено в 2016 году в рамках принятия Верховным Советом на законодательном уровне антикризисных мер. Таким же образом поступили и в отношении продления на 2018 год правовой нормы о признании на территории ПМР сертификатов соответствия Российской Федерации и Европейского союза. На принятие депутатами этих решений повлияла эффективность действия этих мер. В частности, выяснилось, что строительная амнистия подвигла граждан оформлять документы на строительство и перепланировку жилья. От этого увеличились и платежи в бюджет.

Наряду с этим народные избранники приняли решение обсудить результаты строительной амнистии за прошедший период в более широком формате с привлечением сотрудников структур исполнительной ветви власти.

Ранее принятыми изменениями в Кодекс об административных правонарушениях Верховный Совет установил административную ответственность за отсутствие у юридических и физических лиц договора на вывоз ТБО. Вместе с тем ни в одном правовом акте не была зафиксирована обязанность по его заключению. В ходе прошедшего пленарного заседания парламентарии устранили этот юридический пробел, внеся соответствующую норму в Жилищный кодекс.

Депутаты согласились также с законодательной инициативой главы государства Вадима Красносельского, которой изменяются сроки призыва на действительную военную службу. Приняв соответствующий законопроект в первом чтении, народные избранники на данный момент установили следующие сроки: весенний призыв – с 1 апреля по 30 июня и осенний – с 1 августа по 30 декабря. Однако в рамках второго чтения будет подготовлена поправка, в соответствии с которой начало осеннего призыва сдвинется с 1 августа на 1 сентября.

Александр ЗАВЕЛЯ.