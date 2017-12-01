Со времён СССР

Президент встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в Республике Молдова.

Накануне завершения своей дипломатической миссии Паскаль Вагонь прибыл в Тирасполь, чтобы подвести некоторые итоги деятельности и поделиться с Вадимом Красносельским впечатлениями о сотрудничестве с Приднестровьем. Президент, приветствуя посла, подчеркнул заинтересованность республики в продолжении диалога с Францией, которая, будучи членом Европейского союза, представлена в переговорном процессе в формате «5+2».

Вадим Красносельский напомнил, что на днях в Вене завершилась встреча «Постоянного совещания …», на которой обсуждались важные для Приднестровья и Молдовы вопросы экономического и гуманитарного характера. «Но еще до возобновления встреч в формате «5+2» нам удалось найти компромисс по ряду вопросов», – подчеркнул глава приднестровского государства.

Паскаль Вагонь заметил, что в процессе выполнения своей дипломатической миссии сформировал достаточно целостное представление о республике. По его словам, Францию и Приднестровье еще со времен Советского Союза связывает тесное культурное сотрудничество. Сегодня активным проводником культурных контактов между двумя государствами является Центр французского языка и культуры ПГУ. «Нужно провести много времени в Приднестровье, если хочешь понять эту страну. Мой опыт показал, что в мире существуют предрассудки насчет Приднестровья, будто это изолированная территория, и жизнь здесь «заморожена». Все эти представления развеиваются, когда встречаешься, к примеру, со студентами университета. Ты видишь, что это талантливые люди, открытые для общения», – сказал французский посол.

Плодотворным Паскаль Вагонь назвал и сотрудничество Франции с Торгово-промышленной палатой Приднестровья, где французские бизнесмены стали частыми гостями. В ходе визитов они делились с приднестровскими коллегами опытом ведения бизнеса. Посол Франции в Молдове рассказал и о том, что, посещая такие приднестровские предприятия, как ЗАО «КVINT», ЗАО «Тиротекс», ООО «Акватир», лично убедился в высоком качестве продукции и серьезном экономическом потенциале.

По мнению дипломата, залогом плодотворного приднестровско-французского сотрудничества стало отсутствие политизации диалога. Положительным аспектом дипломат назвал стремление приднестровских политиков и бизнесменов демонстрировать в своих действиях больше прагматичности и меньше политики. «Последние позитивные достижения во внешней политике вашего государства стали результатом именно прагматичного подхода. Политика была отложена в сторону. С учетом того, что Приднестровье является заложником своих границ, эти достижения упростят взаимодействие республики с другими государствами», – считает французский дипломат.

Одним из важных примеров прагматичного подхода Паскаль Вагонь назвал договоренность о признании приднестровских документов о высшем образовании, подписанную 25 ноября в городе Бендеры. Новая ситуация, считает французский посол, сделает более перспективным сотрудничество между Францией и Приднестровьем в сфере образования. Своими знаниями, к примеру, в области архитектуры, с приднестровскими студентами могут поделиться и преподаватели французских университетов.

Как сообщает президентская пресс-служба, Вадим Красносельский, поблагодарив посла за усилия, предпринятые на дипломатическом поприще, пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности и заверил, что Приднестровье и впредь намерено сохранять и развивать позитивные контакты с Францией.