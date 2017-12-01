Совершенствовать систему налогообложения

В Правительстве прошло первое заседание профильной рабочей группы. Главная цель – выработать предложения в части совершенствования действующих норм налогового законодательства в сфере АПК.

Возглавил заседание вице-премьер Сергей Оболоник. По его словам, на текущий момент, несмотря на оказываемую государством поддержку, менее ликвидными направлениями сельского хозяйства по-прежнему остаются овощеводство и садоводство. Вместе с тем, в республике на высоком уровне развито выращивание масличных и зерновых культур. По мнению вице-премьера, для овощеводства, плодоводства и животноводства необходимо поддерживать более преференциальные условия, чтобы увеличить их темпы развития. В рамках встречи также обсуждались предложения по возможным путям изменения налогообложения для сектора АПК.