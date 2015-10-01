Президент
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СУДЬБА ПРИДНЕСТРОВЬЯ ЗАВИСИТ ОТ СУДЬБЫ НАШИХ ДЕТЕЙ
150 юных дубоссарцев получили новогодние подарки от главы государства. В Дубоссарском Дворце...
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Сообщение пресс-службы Президента ПМР
В связи с поступающими в адрес Администрации Президента ПМР запросами, в том числе со стороны зарубежных...
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К НОВЫМ ВЫСОТАМ
Спорт в Приднестровье не должен быть уделом одних лишь профессионалов. Напротив, добиться высоких...
- Выработка консолидированной позиции
- НАВСЕГДА С НАМИ!
- Президент ПМР выразил соболезнование по случаю убийства российского посла в Турции
Правительство
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БЕЗ ЭНЕРГЕТИКИ И ЖКХ НЕ БЫВАЕТ ЭКОНОМИКИ
Председатель Правительства Александр Мартынов в присутствии коллектива министерства промышленности...
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Александр Мартынов: Я ЗАГАДАЛ ЖЕЛАНИЕ, ЧТОБЫ ВЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ
Новогодние и рождественские торжества – это время радости и добрых надежд. Больше всех и с нетерпением...
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Предстоит масштабная работа
Председатель Правительства Александр Мартынов в присутствии коллектива минэкономразвития, представителей...
Политика
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Невыполненное «домашнее задание» – дело чести для сторон
Во внешнеполитическом ведомстве состоялась встреча и.о. министра иностранных дел ПМР Виталия Игнатьева...
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Комментарий МИД ПМР
К принятию заявления министров иностранных дел государств – участников ОБСЕ по переговорному процессу...
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Переговорный процесс не терпит длительных пауз
В рамках рабочего визита в столицу Российской Федерации министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев...
Общество
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ВСЕМ НАМ СЧАСТЬЯ, РАДОСТИ, ВЕСЕЛЬЯ!
Ну а пока маститые астрологи, экстрасенсы, маги и прочие волшебники пытаются заглянуть в будущее,...
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ЧТОБ СБЫЛОСЬ, НАДО ПРАВИЛЬНО ЗАГАДАТЬ!
Дорогие читатели! Сегодня такой день, когда пришло время оглянуться на год уходящий, а потом посмотреть...
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САМ СЕБЕ ДЕД МОРОЗ
Новый год – это такое ежегодное мероприятие, которому не придумали никакого особого применения,...
- ЭТО БЫЛ ГОД ТЯЖЕЛОГО, НО ЧЕСТНОГО ВЫБОРА
- ВЫ СЛЫШИТЕ? ЭТО ИДЕТ НОВЫЙ ГОД!
- НОВОГОДНИЕ ПРИМЕТЫ И ПОВЕРЬЯ
Экономика
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Краткий обзор инфляции на потребительском рынке Приднестровья по итогам ноября 2016 года
Как и прогнозировалось, в ноябре ситуация в сфере ценообразования на внутреннем потребительском...
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Пресс-релиз Центрального банка о ситуации в сфере курсообразования
2016 год подходит к концу, и уже можно подводить предварительные итоги в различных сферах нашей...
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Краткий обзор инфляции на потребительском рынке Приднестровья по итогам октября 2016 года
Формирование негативного вектора воздействия сезонного фактора в середине осени обусловило ускорение...
- Депутаты Верховного Совета ПМР признали необходимость девальвации приднестровского рубля
- Заявление ПРБ
- Кратко о главном
Новости
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ПОСЛЕДНЕЕ В ЭТОМ ГОДУ
В среду состоялось последнее в этом году пленарное заседание Верховного Совета, ознаменовавшее и...
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Пособие по уходу за ребёнком увеличится с 1 января
Размер выплат повысят мамам, которые не работают и не учатся, а также тем, кто ухаживает за ребёнком...
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Назначения
Министерство промышленности и регионального развития возглавил Николай Глига. Соответствующий указ...
Мнение
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К НОВОМУ ГОДУ
Звучит, конечно, банально, но Новый год всегда был, есть и, надеюсь, будет моим любимым праздником....
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Память – наша совесть
Есть в Рыбнице не совсем обычный памятник. У фонтана, расположенного у здания Рыбницкого ОВД, установлена...
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Малый бизнес и государство: антагонисты становятся партнерами?
Осенью этого года наша газета разместила серию публикаций, посвященных взаимоотношениям государства...
Культура
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ЧУВСТВ И ЭМОЦИЙ ПАЛИТРА
Вечер танцевальной музыки стал новогодним подарком учащихся Рыбницкой музыкальной школы зрителям. Организатор...
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ПОЙДЁМ НА ПРЕМЬЕРУ
«Не хожу в кино, нет времени», «Скачиваю фильмы из Интернета», «У меня есть домашний кинотеатр,...
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«ЗИМНЯЯ ЛАСТОЧКА»
У союза писателей Приднестровья, республиканского литературного фонда и ЛИТ «ЕНЦА» редкий праздник:...
- СОВЕТСКИЙ ДЖАЗ И КЛАССИКА В ОДНОМ ФЛАКОНЕ
- Их жизнью оправдывается многое
- Зажигательные, современные, крутые
Спорт
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ДЛИННЫЙ АЗИМУТ НАУДАЧУ
Вот и заканчивается 2016 год. По традиции кружковцы станции юных туристов КЮП «Эдельвейс» в последнее...
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Мастера тхэквондо подводят итоги
Проведение первого за долгое время чемпионата Приднестровья по тхэквондо, победы наших спортсменов...
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У футболистов – зимний перерыв
10 декабря был сыгран последний тур чемпионата Молдовы по футболу перед зимней паузой. И «Шериф»,...
Вопрос-ответ
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Вопрос дня: «Кто и что у времени на виду?»
На страницах нашей газеты мы не раз отмечали, что в год 70-летия Великой Победы в Приднестровье...
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Человек щедрой души
Читатель – газета В редакцию газеты пришло письмо от жительницы г. Григориополя Нины Васильевны...
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Что для вас университет?
13 тысяч студентов и свыше 1200 преподавателей, до сотни кафедр и более семидесяти специальностей...
Одним абзацем
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Посол Украины: миротворцев нужно заменить на полицейских
Украина и Молдова отметят 25-летие независимости с разницей всего в три дня: первая – 24 августа,...
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Российская экономика: в центре шторма
Нынешнее состояние экономики России можно охарактеризовать как центр шторма: когда всё выглядит...
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Morgan Stanley: Доллар пойдет на понижение
В течение нескольких месяцев американская валюта может снизиться в цене на 5%. Об этом сообщает...
Новости
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Новости
ПОСЛЕДНЕЕ В ЭТОМ ГОДУ
В среду состоялось последнее в этом году пленарное заседание Верховного Совета, ознаменовавшее и закрытие второй сессии парламента нынешнего созыва. По традиции оно завершилось исполнением Государственного гимна Приднестровской Молдавской Республики. До этого парламентарии утвердили несколько кадровых перестановок и назначили дату довыборов в высший законодательный орган страны. Ввиду того, что четверо теперь уже бывших законодателей были избраны и назначены на несопоставимые с исполнением ими депутатских обязанностей должности, довыборы пройдут по четырём избирательным округам: №7 «Первомайский» (г.Бендеры), №24 «Ближнехуторской», №2 «Мемориальный» […]Читать далее →
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Новости
Пособие по уходу за ребёнком увеличится с 1 января
Размер выплат повысят мамам, которые не работают и не учатся, а также тем, кто ухаживает за ребёнком и учится заочно. Если в этом году ежемесячное пособие составляло 326 рублей, то в 2017-м его размер вырастет до 776 рублей. Для остальных категорий выплаты останутся на прежнем уровне. По информации минсоцзащиты, «в части пособий, которые выплачиваются по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка, дополнительное пособие при рождении ребенка, данные виды пособий будут выплачиваться в тех же размерах, что и выплачиваются […]Читать далее →
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Новости
Назначения
Министерство промышленности и регионального развития возглавил Николай Глига. Соответствующий указ подписал глава государства. Также назначен начальник госслужбы управления документацией и архивами ПМР. Согласно указу Президента, ведомство вновь возглавит Зинаида Тодорашко. Глава государства подписал Указ, согласно которому назначен глава государственной администрации Дубоссарского района и города Дубоссары. Этот пост займёт Руслан Чабан. Следующим своим Указом Вадим Красносельский назначил главой Рыбницкой госадминистрации и города Рыбницы Василия Малая. Главой госадминистрации Григориопольского района и города Григориополя стал Олег Габужа. Министерство экономического развития ПМР возглавил Сергей […]Читать далее →
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Новости
«Маргеловцами» лучших зовут
Приднестровские десантники почтили память знаменитого генерала ВДВ Василия Маргелова. У его памятника в Бендерах прошел митинг, в котором приняли участие бойцы ВДВ. Вклад Василия Маргелова в развитие советского воздушного десанта огромен – с его именем связывают авторитет и популярность российского небесного спецназа не только на родине, но и за рубежом. В 1944 году Маргелов, тогда еще не десантник, а командир 49-й гвардейской стрелковой дивизии, освобождал Бендеры от немецких войск, так что его имя вписано в историю города. Легендарному воину в […]Читать далее →
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Новости
Детская Конституция
Приднестровские школьники смогут изучать Основной Закон государства в доступной форме. На заседании коллегии министерства просвещения утвердили макет будущего издания «Конституция Приднестровья для детей». Пособие будет предназначено для ведения внеурочных занятий в 5-7-х классах. Издание будет рассказывать об основных положениях Конституции, государственных символах ПМР, роли высших должностных лиц республики и институтов власти в жизни страны. Согласно предварительным планам, учебное пособие будет выпущено в начале 2017 года в издательстве «Ликрис». Книгу можно будет найти в свободной продаже. Она будет использоваться по желанию […]Читать далее →