В среду состоялось последнее в этом году пленарное заседание Верховного Совета, ознаменовавшее и закрытие второй сессии парламента нынешнего созыва. По традиции оно завершилось исполнением Государственного гимна Приднестровской Молдавской Республики. До этого парламентарии утвердили несколько кадровых перестановок и назначили дату довыборов в высший законодательный орган страны. Ввиду того, что четверо теперь уже бывших законодателей были избраны и назначены на несопоставимые с исполнением ими депутатских обязанностей должности, довыборы пройдут по четырём избирательным округам: №7 «Первомайский» (г.Бендеры), №24 «Ближнехуторской», №2 «Мемориальный» […]

Размер выплат повысят мамам, которые не работают и не учатся, а также тем, кто ухаживает за ребёнком и учится заочно. Если в этом году ежемесячное пособие составляло 326 рублей, то в 2017-м его размер вырастет до 776 рублей. Для остальных категорий выплаты останутся на прежнем уровне. По информации минсоцзащиты, «в части пособий, которые выплачиваются по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка, дополнительное пособие при рождении ребенка, данные виды пособий будут выплачиваться в тех же размерах, что и выплачиваются […]

Министерство промышленности и регионального развития возглавил Николай Глига. Соответствующий указ подписал глава государства. Также назначен начальник госслужбы управления документацией и архивами ПМР. Согласно указу Президента, ведомство вновь возглавит Зинаида Тодорашко. Глава государства подписал Указ, согласно которому назначен глава государственной администрации Дубоссарского района и города Дубоссары. Этот пост займёт Руслан Чабан. Следующим своим Указом Вадим Красносельский назначил главой Рыбницкой госадминистрации и города Рыбницы Василия Малая. Главой госадминистрации Григориопольского района и города Григориополя стал Олег Габужа. Министерство экономического развития ПМР возглавил Сергей […]

Приднестровские десантники почтили память знаменитого генерала ВДВ Василия Маргелова. У его памятника в Бендерах прошел митинг, в котором приняли участие бойцы ВДВ. Вклад Василия Маргелова в развитие советского воздушного десанта огромен – с его именем связывают авторитет и популярность российского небесного спецназа не только на родине, но и за рубежом. В 1944 году Маргелов, тогда еще не десантник, а командир 49-й гвардейской стрелковой дивизии, освобождал Бендеры от немецких войск, так что его имя вписано в историю города. Легендарному воину в […]

Приднестровские школьники смогут изучать Основной Закон государства в доступной форме. На заседании коллегии министерства просвещения утвердили макет будущего издания «Конституция Приднестровья для детей». Пособие будет предназначено для ведения внеурочных занятий в 5-7-х классах. Издание будет рассказывать об основных положениях Конституции, государственных символах ПМР, роли высших должностных лиц республики и институтов власти в жизни страны. Согласно предварительным планам, учебное пособие будет выпущено в начале 2017 года в издательстве «Ликрис». Книгу можно будет найти в свободной продаже. Она будет использоваться по желанию […]